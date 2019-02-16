На Трампа начали подавать в суд из-за введения ЧП

Группа по защите прав потребителей Public Citizen подала иск в федеральный окружной суд Вашингтона против решения президента США Дональда Трампа ввести режим чрезвычайного положения на южной границе страны. Об этом сообщает портал BuzzFeed.



По его данным, в суд Public Citizen обратилась от лица группы защитников окружающей среды и трех землевладельцев из штата Техас, которых ранее федеральное правительство предупредило о том, что участки стены будут построены на их землях.



В иске утверждается, что, вводя режим ЧП, американский лидер превышает свои полномочия, предусмотренные федеральными законами о чрезвычайных положениях, и что его решение противоречит принципу разделения властей. “Вместо того чтобы реагировать на чрезвычайную ситуацию, требующую незамедлительных действий, декларация (о введении режима ЧП) направлена на разрешение давнего разногласия между президентом и Конгрессом по поводу того, стоит ли возводить стену вдоль юго-западной границы, и обусловлена отказом Конгресса выделить средства на эту цель”, - говорится в документе.



“Однако в соответствии с нашей конституцией, построенной на принципе разделения властей, разногласие между президентом и Конгрессом по поводу того, как потратить средства, не представляет собой чрезвычайную ситуацию, санкционирующую односторонний акт исполнительной власти”, - указывается в иске.



Как отмечает издание, это первый иск, оспаривающий решение Трампа ввести режим ЧП на границе. Ожидается, что в будущем их число увеличится.

