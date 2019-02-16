В Украине сохранится теплая погода

В ближайшие сутки, 17 февраля, погоду в Украине будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в теплом воздухе, перемещающемся из Западной Европы, сообщает Укргидрометцентр. Ожидается переменная облачность и погода без осадков. На дорогах большинства северных, центральных, восточных областей и Карпатского региона местами гололедица. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла; днем 5-10° тепла, в западной и южной частях страны местами 11-14°, на севере Левобережья 2-4° тепла.

В Киеве - без осадков; температура ночью 1-3° тепла, днем 7-9° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 17 февраля самая высокая температура днем была +11,1 в 1974 году, самая низкая ночью -21,8 в 1892 году.

18 февраля в Украине без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, в Черниговской, Сумской областях 1-6° мороза; днем на Левобережье около 0°, на остальной территории 3-8° тепла.

В Киеве - без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 4-6° тепла.