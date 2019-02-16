Как выгодно купить летние и зимние шины от проверенных брендов

Правильно подобранные летние и зимние шины влияют на безопасность, маневренность авто и другие факторы. Авто с качественной резиной гарантирует эффективное управление, моментально реагирует на повороты руля, обеспечивает нужную протяженность тормозного пути. Водитель ощущает безопасность, мягкость движения, тишину в салоне и устойчивость машины на некачественном дорожном покрытии.

Чтобы купить идеальный комплект, достаточно обратить внимание на известных производителей. Выбирайте по ссылке шины отечественного и иностранного производства по доступным ценам.

Как выбрать легковые шины

Шина является ключевым компонентом автомобиля в плане безопасного вождения. Правильный выбор станет залогом безаварийности и комфорта, поможет снизить расход топлива, сократить финансовые вложения на техобслуживание.

Проверенные производители работают на рынке двадцать и более лет, например, бренд Continental поставляет продукцию на конвейер крупных немецких производителей авто. При этом бренд зарекомендовал себя только с лучшей стороны.

покрышки нагружают подвеску и амортизаторы, что в итоге приводит к полному разрушению важных автомобильных узлов;



наблюдается негативное воздействие на трансмиссию;



во время поворота шина задевает корпус;



приборы авто показывают неправильные данные. Самое минимальное отклонение от нормы приводит к увеличению или снижению скорости от 5 до 10 км/ч, которая видна на спидометре;



нередко обманывает одометр.

Однако главным критерием выбора остается правильный размер шин. Допустимые габариты для конкретного автомобиля указаны в руководстве по эксплуатации или на сайте производителя. Отклонения от нормы приводят к неизбежным неприятным последствиям из-за следующих факторов:Размеры резины маркируются в виде числового индекса, например, 185/65 R15 , где R – радиальный тип шин, 15 – диаметр и диска в дюймах, 185 – простой показатель ширины шины в мм, 65 – соотношение высоты профиля к ширине шины.

Зная обозначения и допустимый размер покрышек для вашего авто, вы сможете выбрать идеальную обувь. На стоимость обращают внимания только после сопоставления характеристик и подбора шин по типоразмеру. Большинство автовладельцев уже знает, какие именно покрышки им нужны. Поэтому покупают комплекты от одного производителя. Если вы недавно сели за руль, то постарайтесь найти свой идеальный бренд.