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- Вышел трейлер "Тройной границы" с Беном Эффлеком
Вышел трейлер "Тройной границы" с Беном Эффлеком
В Сети был опубликован трейлер остросюжетного триллера Тройная граница с Беном Аффлеком в главной роли. Ролик был опубликован на YouTube-канале американского телеведущего Джимми Киммела.
Сюжет фильма основан на истории о пограничной зоне, расположенной между Парагваем, Аргентиной и Бразилией. Это место стало прибежищем террористов, наркоторговцев и преступников. Главными героями фильма становятся пятеро мужчин.
Помимо Аффлека в ленте также снимаются Педро Паскаль, Оскар Айзек, Чарли Ханнэм и Гаррет Хэдлунд.
Премьера запланирована на март будущего года на сервисе Netflix.
Источник: Корреспондент
13:31