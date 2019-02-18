Политолог: причина нападок Медведчука на Новинского ревность и зависть

Политолог Павел Рудяков считает, что до обсуждения мирного плана В.Медведчука дело так и не дошло, зато сам Виктор Владимирович выступил в роли критика чужих планов. Имеется в виду мирный план Новинского. О чем эксперт написал в своем блоге на Корреспондент.

Эксперт уверен, что В.Медведчук и В.Новинский, вроде бы, должны были бы принадлежать к одному и тому же условному «лагерю» политического процесса, который тоже условно можно было бы окрестить «бело-голубым». Тем не менее, оценка первым из них плана второго по своей резкости и тональности мало чем отличалась от оценки патриотами плана В.Медведчука. Не странно ли?

На первый взгляд, да, отмечает Рудяков, несколько странно. Если же присмотреться, то совсем нет «Соглашусь с А.Золотарёвым: в «нервной реакции» В.Медведчука на план В.Новинского присутствуют не только концептуальные, но и личные мотивы. Для тех, кто думает иначе, советовал бы вчитаться в аргументацию, на основании которой В.Медведчук разбивает, как ему кажется, В.Новинского. В ней много желчи, злости, но мало главного – связи с тем, что, собственно, предлагает В.Новинский. Мирные планы по Донбассу В.Медведчука и В.Новинского, хотя и отличаются друг от друга, строятся, по сути дела, на общем основании – на принципе поиска путей к миру через диалог, а также необходимости привлечения к этому диалогу представителей ДНР-ЛНР».С точки зрения политолога, В.Медведчук делает вид, что он этого фундаментального сходства своего и чужого плана не замечает. Для пущей верности он обвиняет В.Новинского в том, в чем тот, как считает Рудяков, заведомо невиновен: в стремлении оставить представителей мятежного Донбасса за бортом мирных переговоров и в нежелании защищать их и их интересы. «Прав А.Золотарёв, когда видит в реакции В.Медведчука следы личной ревности к любым посягательствам на его монопольное право быть коммуникатором между Банковой и Кремлем, П.Порошенко и В.Путиным. В данном случае под руку попался В.Новинский (хотя всерьез задумываться над тем, что этот политик мог бы устроить Москву вряд ли приходится). Вот ему и досталось на орехи. Вплоть до обвинений в том, что он, дескать, льет воду на мельницу США и выступает лоббистом американских интересов».

И последнее, что отметил эксперт, из плана В.Новинского, действительно, должно было бы вызвать ревность В.Медведчука упоминание об Украинской православной церкви как о возможном и самом приемлемом посреднике в будущих переговорах между Киевом и Донецком-Луганском. «Тут Виктору Владимировичу есть, о чем задуматься. Впрочем, если считать приоритетом интересы дела, а свои личные интересы подчинять им, то и в этом вопросе можно было бы попробовать поискать компромисс. Было бы желание».