В торговом центре на Почайной в Киеве появилась огромная свастика

Внутри торгового центра Городок возле метро Почайна в Киеве появилась огромная свастика. Нацистский символ, изображенный на ковре, лежит на лестнице, ведущей на верхний этаж между двумя эскалаторами. Соответствующее видео было опубликовано в социальной сети Facebook местной жительницей Кристиной Самхарадзе, которая пришла в ТРЦ вместе с семьей.

На видео видно, как по лестнице со свастикой спокойно ходят люди вместе с детьми. По словам автора видео Кристины Самхарадзе, она лично снимала эти кадры, пока не сел ее телефон.



Затем она воспользовалась телефоном матери, чтобы продолжить съемку, однако охранник ТРЦ запретил ей это делать. Как отмечено в посте женщины, запись была сделана в субботу, 16 февраля.







