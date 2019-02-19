Прокуратура вновь попросила ограничить Вышинскому срок ознакомления с делом

Херсонский горсуд 21 февраля рассмотрит ходатайство прокуратуры об ограничении руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому срока ознакомления с уголовным делом, заявил его адвокат Андрей Доманский.



"Только что сообщили из Херсона, что 21 февраля в 13.00 (14.00 мск - ред.) будет рассмотрение ходатайства о сокращении срока ознакомления с материалами досудебного расследования" - сказал РИА Новости Доманский.



Он уточнил, что у него пока нет данных, какой срок просит установить прокуратура, которая ранее уже дважды подавала ходатайства ограничить Вышинскому ознакомление тремя днями, однако суд каждый раз отказывал ей в этом.



Вышинский находится в СИЗО Херсона и продолжает изучать материалы дела - это 31 том: 25 основных и шесть технических. Сейчас сроки ознакомления с делом для него не ограничены.



Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая отправил Вышинского под стражу. Защита обжаловала арест, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства.



Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.



Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.

