В СБУ обнародовали "расценки сепаратистов" на провокации на Украине

Председатель СБУ Василий Грицак заявил, что в министерстве государственной безопасности самопровозглашенной ДНР существуют "расценки за проведение провокаций" на территории Украины. Об этом он сказал в понедельник, 18 февраля, в ходе брифинга, на котором шла речь о попытках дестабилизировать ситуацию в стране на религиозной почве, сообщает РБК-Украина.



"За каждую из таких акций разработаны расценки в российских рублях. Автором этого плана является гражданин Украины и бывший сотрудник СБУ Соболев Егор Вячеславович", - заявил Грицак.



Также глава СБУ огласил расценки за проведение плановых провокаций.



"По каждой из провокационных акций разработано смету", - сказал Грицак.

