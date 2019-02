В Кабмине отчитались о специальной финпомощи ЕС

В течение 2015-2017 годов в Украине действовали программы помощи Европейского союза на сумму 500 млн евро, в 2018 году - на 272,5 млн. Об этом сообщается в отчете вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванны Климпуш-Цинцадзе, опубликованном в понедельник, 18 февраля.



Как отмечается, в рамках пятого заседания Совета ассоциации подписано пять международных договоров о финансировании новых программ международной помощи с общим бюджетом 222,5 млн евро.



Отмечается, что привлечение помощи со стороны ЕС также дало возможность капитализировать Фонд энергоэффективности на сумму 50 млн евро. Соответствующий международный договор заключен в апреле 2018 года. В государственном бюджете на 2019 год предусмотрено 1,8 млрд грн для наполнения фонда.



"Общий объем помощи ЕС, которая будет предоставляться по принципу more for more в зависимости от прогресса украинской стороны в выполнении соответствующих реформ в течение 2018-2020 годов, предусматривает от 430 до 530 млн евро", - говорится в документе.



Во время презентации отчета Иванна Климпуш-Цинцадзе отметила, что сегодня с уверенностью можно сказать, что результаты выполнения Соглашения об ассоциации являются ощутимыми.



"По сравнению с 2017 годом, прогресс выполнения запланированных задач в 2018 году вырос на 11% и составил 52%. Постепенно выполняются задачи Соглашения, которые были не выполнены в предыдущие годы. Как следствие, суммарный результат выполнения Соглашения существенно возрастает и сейчас составляет 42% от запланированных задач от начала ее выполнения", - сообщила она.