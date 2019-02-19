Полторак обсудил с сенатором США совместное противодействие гибридной агрессии РФ

Вопросы двустороннего взаимодействия с целью укрепления обороноспособности Украины обсудили в понедельник в ходе встречи министр обороны Украины Степан Полторак и члены американской делегации во главе с сенатором США госпожой Джонни Эрнст.



Об этом сообщает Правительственный портал.



«Принципиальным остается позиция по осуществлению глубинных реформ украинской армии для развития современных оперативных возможностей в интересах защиты государства и приобретения военных критериев членства в НАТО», - подчеркнул министр обороны Украины, отметив, что необратимость евроатлантического курса развития нашего государства закреплена в Конституции.



В свою очередь сенатор Джонни Эрнст заверила в дальнейшей поддержке Украины со стороны обеих палат американского парламента и готовности к внедрению новых законодательных актов, которые будут укреплять способность Украины противостоять агрессии России.



Во время встречи речь шла о насущных вопросах, связанных с ситуацией в оккупированном Крыму и на Востоке Украины, общем противодействии гибридной российской агрессии.



Отдельное внимание стороны уделили вопросам реформирования системы оборонных закупок для нужд Вооруженных Сил Украины и активизации военно-технического сотрудничества с Соединенными Штатами Америки.

