Лазареву предсказали победу на «Евровидении»

Букмекеры предсказали певцу Сергею Лазареву, который выступит на «Евровидении» от России, первое место. Соответствующий рейтинг опубликован на сайте фансообщества Eurovisionworld.com.



Согласно сводной таблице ставок различных букмекерских контор, шанс на победу России в конкурсе наивысший — 13 процентов. На втором месте с девятипроцентной вероятностью расположилась Швеция, которая еще не назвала имя участника. На третьем месте (7 процентов) — Италия, которую представляет певец Махмуд.



Украине предсказывают победу с вероятностью три процента (11 место), Белоруссии — один процент (35 место). Стране-победительнице 2018 года, Израилю, букмекеры предсказали 29 место из 42.



8 февраля стало известно, что Лазарев представит Россию на «Евровидении» в 2019 году. Позднее артист оценил свои шансы выиграть конкурс. По словам артиста, он планирует показать «другого Сергея Лазарева, какого в Европе еще не видели».



Конкурс пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Израиль получил право провести его после победы певицы Неты Барзилай в 2018 году. Лазарев уже выступал на «Евровидении» в 2016 году. Тогда он занял третье место по итогам голосования зрителей и профессионального жюри, но в зрительском рейтинге певец был на первой строчке. Победу одержала украинка Джамала с композицией «1944». Второй оказалась Австралия.

