Полицейский разрешил угонщику взломать автомобиль и спасти ребенка

В американском штате Флорида отбывающий срок за угон автомобиля преступник спас годовалого ребенка, запертого в салоне машины. Об этом сообщает ABC.



Отец девочки захлопнул дверь внедорожника, оставив ключи внутри, после чего машина автоматически заблокировалась. В момент, когда родитель решил разбить окно камнем, на него обратил внимание шериф, руководивший пятью осужденными на общественных работах.



Одним из преступников оказался угонщик. Он с разрешения полицейского соорудил отмычку из проволоки, и спустя две минуты ребенок был на свободе.



Шериф округа Крис Нокко назвал случившееся уникальной ситуацией, когда преступные навыки были применены в благих целях.

