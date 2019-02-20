Москалькова заявила, что украинских моряков направили на медобследование

Украинские моряки начали проходить углублённое медицинское обследование, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.



"Руководство СИЗО "Лефортово" и следствие ФСБ России провели переговоры с департаментом здравоохранения города Москвы. В результате уже сегодня для проведения углублённого обследования украинский моряк Андрей Артемьев направлен в гражданское медицинское учреждение, первую градскую больницу. Кроме того, украинские моряки Андрей Эйдер и Василий Сорока 21 февраля пройдут осмотр, соответственно, в первой градской больнице и четвертой городской поликлинике", - говорится в сообщении на сайте омбудсмена.



Отмечается, что места обследования выбирали с учётом наличия в них высококвалифицированных специалистов и оборудования, необходимого для диагностики.

