Обилие сладкого в рационе опасно

Сотрудники американского Онкологического центра имени М.Д.Андерсона установили: любовь к сахару и развитие рака связаны, пишет "Газета.RU". Был проведен эксперимент на грызунах. Животных разбили на две группы. Первая группа получала с едой сахар в объеме, сопоставимом с уровнем в рационе жителей западных стран. Вторая группа не получала сахара вовсе.



В ходе эксперимента ученые заметили у первой группы быстрый рост опухоли. Также кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы и столовый сахар привели к росту метастазов в легких мышей. По мнению ученых, все дело в повышенной экспрессии 12-гидроксиэйкозатетраеновой кислоты, связанной с воспалительными процессами в тканях, и 12-липоксигеназы, избыток которой разрушает кости.



Эксперты подчеркивают: опасен не только сам сахар, но и кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы. Последний может скрываться в конфетах, мороженом, варенье, желе, соках, йогуртах, выпечке. Поэтому рекомендуется в целом отказаться от сладкого, полностью заменив его фруктами или медом.

