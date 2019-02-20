Госдеп США подтвердил, что спецпредставитель по Северной Корее направился в Ханой для подготовки встречи Трамп - Ким Чен Ын

Официальный представитель американского госдепартамента Роберт Палладино подтвердил, что спецпредставитель США по Северной Корее Стивен Биган направляется в Ханой для подготовки вместе с северокорейским коллегой встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.



Ранее сообщалась, что спецпредставитель КНДР по США Ким Ен Чхоль также вылетел в Ханой через Пекин.



Р.Палладино отметил, что не располагает данными о том, какие конкретно вопросы будут обсуждать С.Биган и Ким Ен Чхоль.



Вместе с тем, отвечая на брифинге на вопрос о возможности смягчения американских санкций против Пхеньяна, сказал: "У нас четкая позиция по санкциям. Это мировые санкции, и это то, что будет сохраняться до получения завершающего результата - полной, окончательной и проверяемой денуклеаризации (КНДР - ИФ)".



Дипломат добавил: "Однако я не хочу вдаваться в дальнейшие подробности того, что обсуждается по этому вопросу".



Пхеньян после сингапурского саммита КНДР-США предпринял ряд шагов в направлении денуклеаризации и добивается от США смягчения санкционного режима.



Д.Трамп накануне подтвердил журналистам, что не намерен снимать санкции против Северной Кореи.



"Я не тороплюсь (...). Я просто хотел бы видеть окончательную денуклеаризацию Северной Кореи".

