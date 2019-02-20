Лидер: трилогия

Бездельники собрались в избирательном штабе лидера. Они де-факто позорят имидж гаранта, а про де-юре я даже писать не буду. Нет, правильно, конечно, что верховный выгнал в электоральное поле всю эту шоблу: грынивых, медведевых и березенко. Пусть отдуваются на прессухах, посылают месседжи и прочую чепуху. Один Уколов каким-то образом отпетлял. Типа по выходным поет в хоре мальчиков у Александра Валентиновича, по вечерам там же читает лекции и ведет блог. Надо его тоже в поле. Пусть работает с конкретными людьми, охраняет палатки Порошенко, которые вандалы норовят порезать острым перочинным ножом.



Больше пользы будет, я думаю. Лидер же такие роскошные информационные поводы дает. Взять хотя бы случай в Ивано-Франковске, где Петр Алексеевич встречался с местной интеллигенцией. В третьем и даже в четвертом поколении. А вы зря смеетесь. Там много интеллигентов, мытцив, клипмейкеров и специалистов по кво... ково… Короче, в первой сотне интеллектуалов по версии американского издания, названия которого я не помню, они все идут ровными рядами. Сразу после Ганны Гопко. То вообще гигант мысли промышленного масштаба. Знавал я одного интеллигента из Ивана-Франковска. Очень высокий, знаете ли, IQ, плиткой бэушной барыжил, потом за ним долго гонялись, но не поймали. В одном интернет-издании сейчас работает. Получает гранты от Антикоррупционной европейской инициативы.



Так вот, во время встречи в клубе лидер рассказал волнующую историю о расстреле героев Майдана прямо в Мариинском парке. Вышел он из дома в девять утра. Не спалось. Встретил побратимов из 14-й сотни. Они как раз на углу тусовались. Там магазин «Чумак» был. Маркет. Теперь его нет, однако к нашей истории это не имеет никакого отношения. Побратимы пожаловались на стрельбу со стороны озверевшего «Беркута». Гасят, говорят, из помповых ружей. Лидер сразу проникся тревожностью момента. Быстро организовал оборону, подогнал бульдозер и стал спасать всех подряд. Выносил под ураганным огнем раненых, детей, женщин, кошек и собак.



Буквально просится издание трилогии «Малый майдан», «Возрождение аграрной державы» и «Сжиженная целина». Почему только я, б…ть, должен волноваться о рейтинге Петра Алексеевича, который шатают кремлевские агенты? Где его политтехнологи? Не по штабам они должны сидеть, штаны протирать, а взять того же Медведева и усадить за печатную машинку «Ятрань»

По сюжету у нас находят богатейшее месторождение сланцевого газа. Украина может занять место крупнейшего экспортера голубого топлива в ЕС. «Северный поток-2» накрывается Балтийским морем, Меркель, Пенс и Джо Байден с пасынком хотят создать газовый консорциум. Путин в шоке. Кремлевские спецслужбы пытаются помешать лидеру начать превращение нации в Кувейт

Многие в те страшные дни выжили благодаря ему. Будущий гарант хохотал в лицо зверям с автоматами, пел гимн Украины и боялся только одного: как бы не упасть на тело раненного побратима. Не один день продолжалась эта малоизвестная битва. Там еще фонтан в парке есть. Все было усыпано патронами, гильзами от снарядов и обертками от «рошенок». Страшная заруба была. В конце наш будущий лидер с ручным пулеметом отбил у «беркутни» стратегический плацдарм. С огромными потерями удалось закрепиться на нем и ждать подхода основных сил. Лидер смотрел в море, ожидая корабли с десантом, кругом свистели осколки…Да, пардон. Моря не было. Но все же уловили идею? Буквально просится издание трилогии «Малый майдан», «Возрождение аграрной державы» и «Сжиженная целина». Почему только я, б…ть, должен волноваться о рейтинге Петра Алексеевича, который шатают кремлевские агенты? Где его политтехнологи? Не по штабам они должны сидеть, штаны протирать, а взять того же Медведева и усадить за печатную машинку «Ятрань». Пусть наяривает первую часть трилогии. Благо основная канва уже есть. Уверен: десятки миллионов потенциальных избирателей будут давиться в очередях за этим бестселлером. Сразу начнет расти рейтинг, клоуны из ваЗЕЛиновой команды будут посрамлены. Потому что это новейшая история независимой, соборной и европейской Украины. Уже в те дни Петр Алексеевич, оказывая первую и последнюю помощь раненным бойцам, думал о будущем. О томосе, о сильной армии и пяти основных шагах по превращению Украины в мощную региональную сверхдержаву, которая поставила на колени армию Путина.Для второй книги трилогии уже есть эпиграф. Его Петр Алексеевич сформулировал совершенно непринужденно, в дружеской беседе по телефону с одним из чиновников Национальной комиссии по ценным бумагам: «Каких, б...ть, реформ тебе еще не хватает?». Простая, можно даже сказать, обыденная фраза, а, с...ка, как много скрытого смысла в ней содержится. Она наполовину полна уверенности в неотвратимости децентрализации, а также быстром овладении членством в НАТО и других европейских институциях. Это, по сути, концентрированный ответ всем «зрадоепам», которые пытаются посеять семена депрессии в электоральное поле нации. Не взойдут они никогда!Насчет третьей части трилогии есть отдельные мысли по поводу добычи сланцевого газа. Думаю, по форме это должен быть художественный триллер на английском языке. Главными действующими лицами предлагаю ввести чернокожего специалиста, трансгендера с мигрирующим полом, азиата и какую-нибудь как бы женщину типа Геращенко. Чтобы были учтены все нормы Евросоюза относительно недопущения сексизма и угнетения представителей иных меньшинств. Это важно. Политкорректность, политкорректность и еще раз, б...ть, политкорректность. Во всех американских и английских сериалах соблюдается именно приведенная выше пропорция. Все главные герои – женщины с непростой судьбой. Поймите меня правильно: я это г...но не смотрю. Иногда читаю аннотации и смотрю на «обложки». В Англии все детективы – женщины. Все агенты МИ6 – геи. Даже греческие боги – афроамериканцы. Неожиданно, свежо и предсказуемо. Нам надо поддерживать общепринятый тренд. Надо заранее думать над экранизацией и премией «Оскар».А она буквально просится в руки, поскольку хорошие татарские режиссеры в стране есть. Мирового уровня. По сюжету у нас находят богатейшее месторождение сланцевого газа. Украина может занять место крупнейшего экспортера голубого топлива в ЕС. «Северный поток-2» накрывается Балтийским морем, Меркель, Пенс и Джо Байден с пасынком хотят создать газовый консорциум. Путин в шоке. Кремлевские спецслужбы пытаются помешать лидеру начать превращение нации в Кувейт. Однако благодаря выдержке и дипломатическим талантам гаранта заговор удается предотвратить. К сожалению, погибает Климкин. Его агенты Москвы задушили подвернутыми джинсами. Это добавляет сюжету драматизма и экспрессии. Но все заканчивается очень хорошо. На берегу Женевского озера, в курортном городке Веве устанавливают бюст героя нации. Чтобы Коломойский корчился от бессильной злобы. СУГС!