Путин ни разу не упомянул Украину в обращении к Федеральному собранию

В Москве завершилось обращение Владимира Путина Федеральному собранию. Обязательство организовывать такое ежегодное выступление закреплено Конституцией РФ.



В этом году речь российского президента продолжалась 1 час 15 минут. Из них час времени Путин посвятил сугубо внутренней российской повестке.



Он акцентировал внимание, что российские граждане недовольны ростом пенсий и поручил правительству проиндексировать их вновь, в том числе задним числом с начала года.



Касательно медицины Путин обратил внимание на раннюю диагностику онкологических заболеваний. Такая диагностика (она является бесплатной), отметил он, должна стать обязательной для россиян в любое удобное для них время, включая выходные дни и вечернее время.



Ежемесячные выплаты на детей для россиян, заявил Путин, будут увеличены в два раза. Ставка ипотечных кредитов для семей с детьми составит 6% на весь срок погашения долга (было - на первые три года, - прим.Ред.). Тем, у кого родился третий ребенок, государство дополнительно погасит 450 тысяч рублей ипотечного кредита.



В обращении к Федеральному собранию были озвучены и новые цифры подъемных для специалистов, которые готовы работать в сельской местности и небольших городах. Для врачей и учителей единовременные выплаты составят 1 миллион рублей, для фельдшеров - 500 рублей.

