На счетах казначейства накопилось 47,4 млрд грн в валюте

По состоянию на начало текущего года на счетах Госказначейства накопилось 47,4 млрд грн в валюте. Об этом заявила глава Государственной казначейской службы Украины Татьяна Слюз во время презентации публичного отчета, передает корреспондент УНН.



"На 1 января 2019 года в эквиваленте гривны валюта составила 47,4 млрд грн. Больше всего у нас долларов - почти 1,5 млрд долларов, чуть больше 200 млн евро", - отметила глава казначейства.



По ее словам, этот показатель ежедневно колеблется в зависимости от погашения долгов, а также от курса валют НБУ.



При этом она добавила, что валютных средств на счетах казначейства стало немного меньше по сравнению с предыдущим годом, что связано с выплатами по долгам.

