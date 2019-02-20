С Россией надо взаимодействовать с позиции силы - Климкин

Павел Климкин предостерег Запад об опасности слабой реакции на российскую агрессию. Об этом глава МИД Павел Климкин написал в колонке для The Washington Post . По его словам, после аннексии Крыма, недостаточно жесткая реакция международного сообщества имела долгосрочные последствия не только для Украины, но и всей Европы.



"Прошло пять лет, а Россия до сих пор оккупирует территорию Украины. История напоминает нам, что умиротворение и слабость перед дерзкой агрессией имеют катастрофические последствия. Заражение распространяется", - отметил Климкин.



По словам дипломата, сейчас основным приоритетом является освобождение 24 украинских моряка, захваченных Россией в Керченском проливе в ноябре прошлого года, а также украинских политзаключенных.



Климкин призвал международное сообщество признать неизбежную опасность слабого ответа на российскую агрессию.



"Если вы искренне верите, что международная система, основанная на правилах, делает нас всех более безопасными, то вы усилите давление на Кремль, чтобы он начал соблюдать международное право. Усиление санкций является следующим логическим шагом. С Россией нужно взаимодействовать с позиции силы, а не с позиции умиротворения ", - написал министр.

