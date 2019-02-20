В правительстве исключили возможность продолжения льготного растаможивания "евроблях"

Правительство приняло решение не продлевать льготный период растаможки автомобилей на европейской регистрации. Об этом заявил заместитель министра финансов Сергей Верланов во время брифинга, передает корреспондент УНН.



"Было принято решение не продлевать льготный период. Правительство и Президент, профильный комитет остались на той позиции, которая была зафиксирована в законе", - отметил чиновник.



По его словам, таким образом, как и планировалось ранее, до конца суток 22 февраля растаможить авто можно будет со скидкой 50%. С 23 февраля по 23 мая будет действовать общий режим растаможки автомобилей в иностранной регистрации - по полной ставке растаможки, предусмотренной в законе. И уже с 23 мая владельцы не растаможенных автомобилей будут платить штраф в 170 тыс. грн.

