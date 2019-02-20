Киевлян с 1 мая ожидает повышение цены на газ

В Киеве планируют повысить цену на газ с 1 мая. Об этом заявил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев во время заседания постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса 18 февраля, передает корреспондент УНН.



"С 1 мая - новое повышение цены на газ. И уже сейчас происходит корректировка тарифа на отпуск тепловой электроэнергии на ТЭЦ", - сообщил Пантелеев.



По его словам, уже прошли первые общественные слушания по новому тарифу. Кроме того, Пантелеев подчеркнул важность утверждения нового тарифа на тепло до 1 мая.



"До 1 мая мы должны иметь новый тариф на тепло. Поскольку с 1 мая начинается правовая коллизия, вступает в силу новый закон о ЖКУ, и в нем название услуг и название тепловой энергии совсем другое от того, на которое имеет полномочия утверждать НКРЭКУ тариф. С этим казусом никто не знает, что делать", - объяснил заместитель главы КГГА.

