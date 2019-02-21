Медики рассказали, что будет, если долго сидеть на одном месте

Женщины, не пренебрегающие физической активностью, в значительной степени защищены от проблем с сердцем по сравнению с теми, кто ведет малоподвижный образ жизни, пишет The Daily Mail. Университет Калифорнии установил: если уменьшить время, проводимое сидя, всего на час в день, риск заболеваний сосудистой системы удастся снизить более чем на 10%, а риск болезни сердца - более чем на 25%.



Эти выводы ученые сделали, пронаблюдав примерно за 5600 женщинами 63-97 лет, у которых в прошлом не было ни инсульта, ни сердечного приступа. Анализ показал: каждый дополнительный час физической активности в день снижал риск болезней сосудов и сердца на 12% и 26% соответственно.



Женщины, сидевшие 11 часов в день и более, чаще остальных имели проблемы вроде диабета или гипертонии по сравнению с теми, кто сидел минимальное количество времени в день. Притом, если женщина сидела без перерыва длительное время, риск болезни сердца подскакивал на 52% по сравнению с женщинами, делавшими перерывы и иногда встававшими.



Получается, позитивный эффект можно получить от любой активности. Спасут даже 1-2 минуты физической активности. Сидячий образ жизни снижает объем крови, поступающей к сердцу. Также страдает эндотелий - выстилка кровеносных сосудов.

