Янукович пригрозил Порошенко трибуналом в Гааге

Экс-президент Украины Виктор Янукович обратился в среду с открытым письмом к украинцам, в котором раскритиковал действующие власти страны и пригрозил главе государства Петру Порошенко международным трибуналом в Гааге.

Текст письма опубликовал в Facebook пресс-секретарь сына Януковича Александра Юрий Кирасир.



Экс-президент считает, что Порошенко за пять лет президентства поддерживал разжигание ненависти между украинцами, а также посягнул на свободу вероисповедания. "Власть пойдет на все ради сохранения власти - на фальсификации и ложь, на подкуп и насилие. Но ее конец будет бесславен - народный украинский трибунал и трибунал в Гааге назовут вещи своими именами", - написал экс-президент Украины.



По словам Януковича, действующий глава государства обманывал украинцев, а также иностранных партнеров. "Вместо экономического чуда народу показывают дешевый фокус за кредитные средства. Внутри мыльного пузыря – суровая правда: предприятия разорены, рынки сбыта утрачены, украинцы массово уезжают на заработки в другие страны чтобы спасти себя от нищенского существования за чертой бедности", - считает он.



При этом Янукович не снял с себя ответственность за события в 2014 году, а также заявил, что пытался найти мирное решение. "К сожалению, я зря поверил представителям ЕС, гарантировавших мирное урегулирование ситуации. Но мое решение тогда предотвратило более масштабный конфликт в центре Европы", - заявил экс-президент.



Янукович и представлявшие в 2014 году оппозицию Виталий Кличко (бывший глава партии "Удар", мэр Киева), Арсений Яценюк (премьер-министр в 2014-2016 годах) и Олег Тягнибок (лидер националистической партии "Свобода") при участии европейских политиков 21 февраля 2014 года подписали соглашение об урегулировании кризиса на Украине. Однако после этого в феврале 2014 года Верховная рада отстранила Януковича от власти, он был вынужден покинуть страну.



Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Экс-президент и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам.

