Небензя обвинил Порошенко в использовании ООН для предвыборной кампании

Президент Украины Петр Порошенко сделал свое выступление в Генассамблее ООН, где он во всем обвинял Россию, частью предвыборной кампании, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.



В среду Порошенко выступал в Генассамблее ООН, где в течение 40 минут традиционно рассказывал о "российской агрессии" в Донбассе, нахождении там "тысяч российских военных" и "захвате Крыма".



"Сегодня очень модно утверждать, что Россия "highly likely" во всем виновата. Никаких доказательств для этого не требуется. А сейчас этот тезис и это выступление стали еще и частью предвыборной кампании президента Порошенко, который перенес ее сюда, в стены Генеральной Ассамблеи", - сказал Небензя, выступая на том же заседании Генассамблеи.



Российский постпред уточнил, что "лозунг "российской агрессии" очень удобен Киеву для оправдания своих действий, а заодно и бездействия".



"Но вот проблема: стоило нам 12 февраля задать прямой вопрос главе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине послу Апакану, и он вынужден был сказать – никаких регулярных российских войск в Донбассе нет", - напомнил дипломат.



герояНастоящий герой – он такой, скромный и незаметный. Или до жути заметный, но все равно скромный. Петр Порошенко без малого пять лет молчал о том, что он делал на "евромайдане". Но уж теперь-то, перед выборами – что скромничать.



"Российской агрессией Киев потчует далеких от понимания происходящего и не разбирающихся и не желающих разобраться в генезисе и деталях событий, и все понимающих, но лукавых западных покровителей", - заключил Небензя.

Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта.

