В Европарламенте рассказали, что мешает ЕС наладить отношения с Россией

Евросоюзу мешает восстановить отношения с Россией отсутствие единой политической позиции, заявил вице-председатель фракции Европарламента "Зеленые / Европейский свободный альянс" Хосеп-Мария Террикабрас.



Так он прокомментировал слова российского лидера Владимира Путина, который в послании Федеральному Собранию заявил, что Москва рассчитывает на реальные шаги Евросоюза для восстановления нормальных отношений.



"Проблема в том, что, в отличие от господина Путина, который говорит от имени России, Евросоюз не может говорить одним голосом. При этом надо учитывать, что мы переживаем сложный период, связанный с истечением мандатов у Европарламента и Еврокомиссии, и поэтому не следует ожидать принятия трудных решений", — сказал Террикабрас.



Он признался, что не склонен ожидать в ближайшем будущем отмены санкций со стороны ЕС и полномасштабного восстановления отношений. По мнению Террикабраса, сейчас в европейских институтах и у целого ряда стран Евросоюза бытует мнение, что "улучшение отношений с одной из мировых держав может ухудшить отношения с другими".



"Я считаю, что Евросоюзу необходимы сбалансированные отношения как с Россией, так и с другими мировыми державами. Но это очень непростой вопрос с учетом того, что ЕС в связи с предстоящими в мае общеевропейскими выборами вступил в период политической нестабильности", — заключил европарламентарий.

Отношения России и Запада ухудшились в 2014 году из-за ситуации на Украине и вокруг Крыма. США, ЕС и некоторые другие страны обвинили Россию во вмешательстве и ввели против нее санкции. Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

