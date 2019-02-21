«Родитель 1 и 2» — как далеко зайдет отрицание здравого смысла?

Поправка в законопроект «о школе доверия» стала искрой в пороховой бочке. Она была принята в первом чтении (вопреки рекомендации правительства) депутатами большинства и предлагает использовать понятия «родитель 1» и «родитель 2» вместо «отец» и «мать» в административных формулярах системы образования.

Стоит отметить, что поправка еще не была окончательно принята и вряд ли будет: Сенат, скорее всего, проголосует против. Кроме того, вызванная волна возмущения показала ее авторам, что у них нет шансов. Они уже предложили другую поправку, которая отходит от заявленных позиций.



Наибольший интерес вся эта ситуация представляет в плане противостояния идей. Как известно, в спорах каждое течение обвиняет оппонентов в том, что те делают «идеологические» заявления. Но это не должно быть обвинением ни с одной, ни с другой стороны, если конечно, мы не имеем дело с самым что ни на есть низким фанатизмом. Дело в том, что мы наблюдаем противостояние двух «идеологий» в широком смысле, то есть представлений о мире и обществе. Этого не нужно стыдиться. На рубеже века нам казалось, что эпоха идеологий осталась в прошлом, но это было ошибкой.



Консервативное течение (как христианское, так и нет) сегодня по всему Западу активно противостоит постмодернистскому течению в его нынешнем виде. Эта борьба возникла совсем недавно, и поэтому у нее еще нет названия (Эммануэль Макрон говорит о «прогрессистах» и «популистах», однако второе понятие представляет собой оскорбление, а этого следует по возможности избегать). Как бы то ни было, никто не отрицает, что речь идет о двух непримиримых мировоззрениях.



Вышеупомянутая поправка предлагала заменить понятия «отец» и «мать» на «родитель 1» и «родитель 2» в школьных формулярах, «чтобы продемонстрировать уважение к однополым семьям». Иначе говоря, подразумевалось, что это должно не допустить дискриминации однополых пар, которые до сих пор вынуждены искажать свою идентичность, чтобы вписаться в общество. То есть, для предотвращения дискриминации однополых пар предлагалось ввести дискриминацию гетеросексуальных пар, раз теперь уже им предлагалось искажать свою идентичность, чтобы «вписаться». Только вот гетеросексуальные пары — это практически все родители, а однополые семьи с детьми представляют крошечное меньшинство.



Нам сразу же возразят, что у гетеросексуальных пар не должно быть причин ощущать дискриминацию, поскольку указания «родитель 1» и родитель 2» являются не ошибочными, а более широкими понятиями. Именно в этом кроется главный смысл поправки: под предлогом проявления уважения к однополым парам она еще дальше продвигает уже набравшую обороты тенденцию к ликвидации отличий. Кстати говоря, консерваторы предсказывали подобные меры еще во время дебатов по закону об однополых браках в 2013 году, однако их слова тогда назвали пустыми фантазиями. Но, к сожалению, мы не можем назвать плодом воображения тот факт, что представляющие крошечное меньшинство наших сограждан (и даже не всех гомосексуалистов) активисты хотят зайти как можно дальше в упразднении всех проявлений идентичности, особенностей, ролей и принадлежности, пуская в ход любые имеющиеся символические средства. Единственный вопрос сейчас в том, как далеко они смогут зайти. В нашем конкретном случае у них ничего не вышло.



Кстати говоря, нужно понимать, что номерные наименования дискриминируют «родителя 2». Если человек — «родитель 2», означает ли это, что он менее важен, вторичен, играет роль прислуги? Кому достанется желанная роль «родителя 1»? Не создаст ли это условия для споров и ссор? На фоне этой новой и серьезной проблемы докладчица партии «Вперед, Республика!» Анн-Кристин Ланг (Anne-Christine Lang) заявила о подготовке другой поправки, которая будет предлагать использовать в формулярах «отец и мать», а также «родитель 1 и 2». Своеобразный способ спасти лицо.



Нет никакого заговора по утверждению во Франции гендерной теории или спасению идентичности отца и матери. Существуют лишь группы активистов, которые всячески демонстрируют отторжение отличий, границ и идентичностей и стремятся стереть их. Кроме того, есть довольно инертный народ (однако он способен проявлять гнев), который требует лишь здравого смысла: нужно называть отца отцом, а мать — матерью.



Этим отрицающим здравый смысл активистам хотелось бы привести нас в фантасмагорическое общество, где упразднены все критерии действительности. Нужно ли напоминать (очевидно, нужно), что практически все пары состоят из мужчины и женщины, которые стали отцом и матерью в результате рождения общего ребенка? Оруэлл был прав: нам придется бороться за то, чтобы дважды два было четыре.

