Samsung представила смартфон со сгибаемым экраном и шестью камерами

Корпорация Samsung представила на презентации в Сан-Франциско свой первый складывающийся смартфон Galaxy Fold и новые модели серии Galaxy S.



Смартфон Galaxy Fold складывается по вертикали. Он оснащен внутренним экраном диагональю 7,3 дюйма и внешним диагональю 4,6 дюйма. Его можно использовать, когда смартфон сложен. Galaxy Fold поддерживает одновременную работу с тремя активными приложениями на одном экране.







У смартфона шесть камер: три из них расположены на задней панели телефона, две — на внутренней стороне, еще одна — на лицевой. Кроме того, Galaxy Fold оснащен сканером отпечатка пальца; его разместили на боковой грани. Смартфон выйдет в 5G и LTE-версиях.



Мировые продажи Galaxy Fold начнутся 26 апреля. Смартфон будет стоить от 1980 долларов. Для предзаказа в России устройство будет доступно во втором квартале 2019 года; его стоимость для российского рынка пока не объявлена, сообщает РБК.

