На Николаевщине женщину до смерти загрызла собака

В Вознесенске Николаевской области на 27-летнюю женщину напала собака, пострадавшую госпитализировали, однако спасти ее не удалось. Сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в области.



"В понедельник, 18 февраля, в 21:38 в полицию поступило сообщение о том, что в Вознесенске по улице Котовского собака кусает человека. Когда на место происшествия прибыли полицейские, потерпевшая женщина находилась в бессознательном состоянии, а возле нее сидел пес, предварительно, породы ротвейлер. При приближении правоохранителей собака, которая была без хозяина, сразу убежала, а женщину госпитализировали", - говорится в сообщении.



Медики диагностировали у 27-летней потерпевшей многочисленные укусы, алкогольную интоксикацию и переохлаждение. Во вторник, 19 февраля, около 7:30 женщина умерла в реанимационном отделении Вознесенской ЦРБ.



"Для установления причины ее смерти тело умершей направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы", - отмечается в сообщении.



По данному факту следователи начали уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 115 УК Украины "Умышленное убийство" и проводят расследование обстоятельств происшествия.



Также, подруга погибшей утверждает, что потерпевшая шла на встречу со знакомым, у которого есть собака указанной породы. Правоохранители проверяют эту информацию.

