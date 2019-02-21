Впервые в истории сразу две женщины выйдут в открытый космос

В 2019 году впервые в истории в открытый космос планируется выход сразу двух женщин - американок Энн Макклейн и Кристины Кук.



"Как я понимаю, на данный момент мы с Макклейн назначены на выход в открытый космос", - сказала Кук на предполетной пресс-конференции в Центре подготовки космонавтов.



Известно, что первой женщиной, вышедшей в открытый космос, стала советский космонавт Светлана Савицкая в 1984 году. С тех пор экипажи, которые выходят в космос, никогда не состояли только из женщин.

