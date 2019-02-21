Нацсовет по телевидению назначил внеплановую проверку телеканала "112 Украина"

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканалу "112 Украина" в связи с фиксацией во время мониторингов признаков нарушения законодательства. Об этом говорится в сообщении Нацсовета, передают Українські Новини.



"30 декабря 2018 года в эфире телеканала транслировалась передача "Кто кому Рабинович", в которой ведущий Вадим Рабинович, в частности, допустил высказывание: "Скажите пожалуйста, это ничего, что сегодня спокойно с фашистскими флагами те, которые… ну, просто, молодежь не соображающая, и подстрекатели ходят по городу Киеву. Это нормально? Это ничего, что во многих военных подразделениях нашей страны татуировки, свастики. Это как? Соотносится с нашим завтрашним днем?", - говорится в сообщении.



Также Нацсовет отмечает, что в передаче "LIVE" 27 января, гостем которой был лидер партии "Оппозиционная платформа - За Жизнь" Рабинович, прозвучали его слова, в которых усматривается нарушение норм действующего законодательства.



"Хотите Украину, которая своими героями видит вот этих вот последователей фашизма, – выбирайте фашизм! Но скажите честно: нам нравятся эти фашисты… Нам навязывают эту искусственную какую-то идеологию "бандерштата", - цитируются слова Рабиновича в сообщении Нацсовета.



Кроме того, Нацсовет отмечает, что 15 декабря 2018 в эфире "112 Украина" была передана информация, что в Виннице 20 молодых людей ворвались в кафедральный собор после службы и выгнали оттуда священников.



Нацсовет отмечает, что информация о захвате собора впоследствии была опровергнута работниками собора, однако "112 Украина" не опроверг информацию, которая имеет признаки распространения необъективной информации.



Также 16 февраля гостем передачи "Велике інтерв'ю" был экс премьер-министр Украины Николай Азаров, который назвал события Революции Достоинства государственным переворотом, а также отрицал наличие в Донбассе регулярных частей российской армии.



"Но основа конфликта, запомните, – это государственный переворот. Не было бы государственного переворота, состоялись бы досрочные выборы – был бы Крым в Украине, и был бы Донбасс в Украине, был бы мир, согласие и стабильность", "Это ясно показало националистический неонацистский характер пришедшей власти", - цитируются слова Азарова в сообщении Нацсовета.

