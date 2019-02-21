Католическая церковь готова принять конкретные меры против педофилии священников

Глава Католической церкви, папа Франциск пообещал, что конкретные меры против сексуального насилия над детьми со стороны священников будут результатом конференции, которую он открыл 21 февраля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Guardian.



Папа созвал католических лидеров со всего мира на четырехдневную встречу, чтобы обсудить скандал, который разрушил доверие к церкви в Соединенных Штатах - где она заплатила миллиарды долларов, а также в Ирландии, Чили, Австралии и других странах по всему миру за последние три десятилетия.



"Столкнувшись с бедствием сексуального насилия, совершенного священниками в отношении несовершеннолетних, я хотел обратиться к вам", - сказал он собравшимся епископам и главам религиозных орденов, попросив их "выслушать крик маленьких детей, которые стремятся к справедливости".



Жертвы ожидали "конкретных и эффективных мер", а не просто осуждения, добавил он.



После выступления папы кардинал Луис Тагле из Филиппин прослезился, когда читал вступительную речь, в которой признавалось: "Мы, епископы, нанесли раны жертвам".



Некоторые жертвы заявили, что конференция была предназначена просто для того, чтобы очистить образ церкви, испорченной изнасилованиями и приставаниями священников к детям, а также сокрытием этих преступлений церковных властей.

