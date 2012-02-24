Вместо заслуженного наказания признавший свою вину преступник получил международный статус

С чувством горького сожаления доводим до сведения читателей, что список бедствий человечества, таких, как Хатынь, Хиросима, Нагасаки, Сонгми, считающихся самыми страшными трагедиями ХХ века и переставших быть просто географическими названиями, пополнился совершенным 26 февраля 1992 г. Ходжалинским геноцидом азербайджанцев.



Прошло 27 лет, а боль от кровавой бойни, учиненной армянскими агрессорами в этом небольшом азербайджанском городе, до сих пор не утихает. Ставшие беженцами и вынужденными переселенцами, как и весь азербайджанский народ, ждут справедливого разрешения нагорно-карабахского конфликта, прекращения агрессии Армении против Азербайджана и восстановления его территориальной целостности.



Кровавая ночь



В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года в ходе армяно-азербайджанского нагорно-карабахского вооруженного конфликта армянские вооруженные формирования при участии военнослужащих 366-го полка бывшего СССР взяли штурмом населенный преимущественно азербайджанцами город Ходжалы. В списке участников фигурировали такие лица, как заместитель командира полка по тылу, полковник Байлуков; командир первого батальона, полковник Моисеев; командир второго взвода, майор Оганян; командир третьего взвода, майор Набоких; начальник штаба первого батальона, майор Читчиян; начальник разведки полка, майор Айриян; командир роты, старший лейтенант Мирзохалзаров; начальник взвода разведки, старший лейтенант Хринхуа; командир танковой роты, старший лейтенант Гармаш; командир роты, старший лейтенант Акопян; командир роты, старший лейтенант Вавиловский; командир взвода, старший лейтенант Лысенко; командир батареи, старший лейтенант Азаров; командир противотанковой батареи, старший лейтенант Абрамов; командир третьей танковой роты, лейтенант Балезний; командир танкового взвода, лейтенант Смакин; командир саперной роты, лейтенант Рачковский; замначальника разведки, лейтенант Бондарев; начальник радиохимического взвода, лейтенант Кулов, а также 41 армянский военнослужащий офицерского состава». (http://www.newsazerbaijan.ru/karabakh/20120227/296999686.html)



Были совершены беспрецедентные по своим масштабам расправы над проживавшим в нем гражданским населением и его защитниками, квалифи¬цируемые как геноцид. В ходе террористического акта на этот город и его захва¬та были жестоко убиты 613 азербайджанцев, 1000 мирных жителей различного возраста стали инвалидами вследствие полученных пулевых ранений. С особой жестокостью было убито 106 женщин, 63 малолетних ребенка, 70 стариков, 8 семей было уничтожено полностью, 25 детей потеряли обоих родителей, 130 – одного из родителей, 1275 мирных жителей было взято в плен, о судьбе 150 из них до сих пор ничего неизвестно, 56 погибших были убиты с особой жестокостью и беспощадностью – сожжены заживо, оскальпированы, у них были отрублены части тела и головы, выколоты глаза, беременным женщинам штыками вспороли животы. Некоторые жители, пытавшиеся спастись бегством, погибли в заранее расставленных ловушках. Армянские солда¬ты, зверствуя, снимали скальпы, отсекали головы, кололи штыками беременных женщин и глумились над телами погибших. Не щадили даже детей. Факты подтверждают, что жители и защитники Ходжалы подверглись целенаправленному массовому истреблению только за то, что они были азербайджанцами. Цель этой чудовищной акции заключалась в уничтожении всего населения города. Лишь благодаря чистой случайности некоторые жители Ходжалы остались в живых, чтобы стать затем свидетелями на суде истории.



История не стирает память кровавых событий – эта боль жива



По информации Российского правозащитного центра «Мемориал» за четыре дня в Агдам из Ходжалы было доставлено 200 трупов, были зафиксированы факты надругательства над десятками трупов. В Агдаме 181 труп (130 мужчин и 51 женщина, в том числе 13 детей) прошел судебно-медицинскую экспертизу. Я сам лично был свидетелем этих дней соседнего Агдама, присутствовал судебно-медицинскую экспертизах и похоронах земляков. Во время экспертизы было установлено, что причиной смерти 151 человека явились пулевые и осколочные ранения, 10 человек скончались от ударов тупыми предметами, также зафиксирован факт скальпирования живых людей. Эти цифры лишь подтверждают, что Ходжалинский геноцид – самая кровавая трагедия, произошедшая в результате Армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.



Кошмар каждого азербайджанца: какова цена Ходжалинского геноцида?



Следует отметить, тот неоспоримый факт, что события в Ходжалы произошли в то время, когда нынешний президент Республики Армения возглавлял «Комитет сил самообороны» незаконного сепаратистского режима и, соответственно, был одним из лиц, ответственных за насильственный захват этого города. Кроме того, сам Серж Саргсян (поначалу, для заметания следов, сменивший фамилию «Саркисян» на фамилию «Саргсян») и другие непосредственные участники этого преступления, почувствовав безнаказанность, без зазрения совести во всеуслышание признали свою ответственность за истребление жителей и защитников Ходжалы.



24 февраля 2012 года ведущий эксперт Международного фонда Карнеги Томас де Ваал (автор знаменитой книги «Черный сад» (Москва: Текст, 2005. 413 с.) на сайте фонда опубликовал статью «Президент, интервью и трагическая годовщина» («А President, an Interview, and a Tragic Anniversary»), где привел полный текст интервью с министром обороны Армении Сержем Саркисяном (нынешним экс- президентом Республики Армения) от 15 декабря 2000 года на русском языке, где тот дословно признался: «До Ходжалы азербайджанцы подумывали, что они просто с нами шутят. Азербайджанцы подумывали, что армяне — люди, которые не смогут поднять руку на мирное население. Нужно было все это переломить. Так и получилось» (См.: http: //carnegieendowment.org/2012/02/24/president-interview-and-tragic-anniversary/9vpa). Этим Саргсян признался в убийстве мирных жителей, стариков, женщин и детей, а место наказания он получил международный статус – стал Президентом Армении. Это показал, мировом сообществам «цена» преступника геноцида азербайджанцев городе Ходжалы. Кто теперь сможет отрицать, что Серж Саргсян — военный преступник и подлежит уголовной ответственности за военные преступления? Но это уже тема отдельной беседы.



Историческое прошлое – открытая рана в сердце патриотов



Уже сейчас можно делать выводы о том, что армяно-азербайджанский и нагорно-карабахский конфликты, равно как и конфликты в других горячих точках до сих пор остаются острой проблемой. И если эксперты не изучат предпосылки кровавых конфликтов, сопровождавших процесс распада Советского Союза, то могут появиться новые жертвы. Люди, пытающиеся предать забвению собственную историю, оказываются беззащитными перед лицом новых угроз и вызовов, которые корнями в значительной степени уходят в наше общее историческое прошлое…



Сегодня уже является неоспоримым фактом то, что главными преступниками и виновниками акта геноцида, учиненного в городе Ходжалы, являются армянские вооруженные формирования и личный состав 366-го мотострелкового полка. Их действия расцениваются, как грубое нарушение прав человека, циничное игнорирование международных правовых актов, таких как Женевская конвенция, Всеобщая декларация прав человека, Международный пакт о гражданских и политических правах, Декларация о защите женщин и детей в чрезвычайных обстоятельствах и в период вооруженных конфликтов и других актов международного права.



Кроме того, о трагедии говорят и многие политики, ученые, дипломаты. Азербайджан однозначно опирается на все международные нормы, выстроенные на основе резолюций и постановлений, принятых международными организациями.



Зверства, совершенные армянскими агрессорами в городе Ходжалы, не должны остаться безнаказанными, так как случившееся тогда было не только геноцидом в отношении азербайджанского народа, но и преступлением против всего человечества.



Сегодня, говоря о Ходжалинской трагедии, используют разные определения, эти события называют и «бойней», и «геноцидом». Однако отождествлять эти понятия никак нельзя, поскольку они совершенно разные и имеют совершенно разную юридическую и политическую оценку.



К примеру, в уголовном законодательстве Азербайджана есть специальная статья (АР УП, 105 ст.), где говорится, что уничтожение населения не по национальным, этническим, религиозным признакам оценивается как преступление против населения. Другими словами, это можно назвать бойней. Но в этом законодательстве есть и статья 103, которая определяет геноцид, как уничтожение членов какой-либо национальной, этнической, расовой или религиозной группы, нанесение тяжелых увечий или создание тяжелых условий жизни с целью полного или частичного физического уничтожения. Преступные действия армянских сепаратистов в Ходжалы должны быть оценены именно по этой статье. Они привели к другим преступлениям, установленным другими статьями того же законодательства, а именно: депортации населения и вынужденному переселению (107 ст.), незаконному лишению свободы (112 ст.), пыткам (113 ст.), нарушению международного гуманитарного права во время вооруженного конфликта (116 ст.), военным грабежам (118 ст.) и др.



Таким образом, с полной уверенностью можно заявить, что действия армян являются не только геноцидом, но и нарушением Международного гуманитарного права, Женевской конвенции, Всеобщей декларации прав человека, Международного пакта о гражданских и политических правах, Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах, Декларации прав ребенка, Декларации о защите женщин и детей в чрезвычайных обстоятельствах и в период вооруженных конфликтов и других актов международного права.



Первая политико-правовая оценка этой кровавой трагедии была дана азербайджанским общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, пришедшим к власти по настойчивому требованию азербайджанского народа. С 1994 года до мировой общественности начала широко доходить информация об истинных масштабах и ужасах преступлений, совершенных армянскими агрессорами. Гейдаром Алиевым принимались целенаправленные меры для доведения до государств мира, влиятельных международных организаций всей правды о Ходжалинской бойне, для того чтобы это преступление получило правовую оценку на международном уровне.



Ходжалинский геноцид, совершенный с особой жестокостью, привел в ужас украинских, русских, грузинских, английских, французских, немецких, американских журналистов, а также журналистов и публицистов из других стран.



Действующие международные конвенции, законы во всех странах мира осуждают акты геноцида, подобные Ходжалинской трагедии, заявляют об их недопустимости. Мир должен знать о том, что это преступление направлено не только против азербайджанского народа, но и против всего человечества. Лица, занимающие сегодня высокие посты в Армении, как виновники геноцида должны ответить перед международным судом.



Это преступление не должно остаться безнаказанным. Военно-политическая агрессия Армении против Азербайджана должна быть осуждена мировой общественностью. Международные организации, парламенты стран мира должны дать политическую и правовую оценку Ходжалинскому геноциду, совершенному Армянской Республикой на территории Азербайджана, как подлинному геноциду.



Изгнанные из своих домов и разбросанные по всему Азербайджану живые свидетели ходжалинского геноцида, с которыми я общался каждый день в течение семи лет, надеются на справедливое урегулирование нагорно-карабахского конфликта, отражение агрессии Армении против Азербайджана, восстановление территориальной целостности страны. Хочется верить, что мировая общественность не останется равнодушной к страшной трагедии, произошедшей в городе Ходжалы, и не только даст правовую оценку геноциду, совершенному против всего человечества, но и вынесет приговор всем тем, кто виновен в совершении этого кровавого преступления. Мы призываем мировое сообщество не верить лживым оправданиям армянских преступников, призываем осудить их действия, чтобы они понесли заслуженное наказание...



Принятые в мире международные конвенции осуждают акты геноцида, подобные Ходжалинской трагедии, заявляют о его недопустимости. Азербайджанский народ вправе подать иск в Международный суд ООН против Армянской Республики, руководствуясь конвенцией «Предупреждение и наказание преступления геноцида» от 9 декабря 1948 г. Мир должен знать о том, что это жестокое преступление направлено не только против азербайджанского народа, но и против всего человечества. Сегодня люди, занимающие до недавного времени высокие посты в Армении, – Серж Саркисян, Сейран Оганян, а также Роберт Кочарян и другие должны ответить перед международным судом как виновники случившегося геноцида. Преступление не должно остаться безнаказанным. Мировой общественности следует предъявить обвинения Армении за военно-политическую агрессию. Международным организациям, парламентам стран мира необходимо дать международную политико-правовую оценку Ходжалинскому геноциду, совершенному Арменией на территории Азербайджана. На этой точке зрения Азербайджан будет стоять всегда…



Цена урока – жизнь невинных людей и неиссякаемые слезы скорби…



Неужели человечество не выносит никаких уроков из трагических событий прошлого? Что это – безнаказанность, порождающая все новые и новые зверства? Чудом оставшиеся в живых свидетели Ходжалинского геноцида более 20 раз с большими надеждами обращались к Организации Объединенных Наций, в Совет Европы, в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также ко всей прогрессивной общественности мира, с требованием к международному сообществу, могущественным миролюбивым странам: осудить агрессивное государство, игнорирующее международное право и общечеловеческие ценности, дать политико-правовую оценку Ходжалинскому геноциду и заставить это государство жить по принципам правды и справедливости, строить с соседними государствами цивилизованные отношения!



