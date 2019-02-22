Порошенко и Волкер примут участие в форуме "Оккупированный Крым: 5 лет сопротивления"

Президент Украины Петр Порошенко и специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер примут участие в работе международного форума "Оккупированный Крым: 5 лет сопротивления" 26-27 февраля в Киеве, сообщила первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова.



"Торжественное открытие форума состоится вечером 26 февраля... при участии президента Украины, при участии специального представителя США по вопросам Украины Курта Волкера, которые будут ключевыми спикерами", - сообщила Э.Джапарова на пресс-конференции в пятницу в Киеве.

