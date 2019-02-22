Луна находится в земной атмосфере - ученые

Группа ученых установила, что атмосфера Земли намного больше, чем предполагалось изначально. Она не только простирается до Луны, но даже полностью ее охватывает. Об этом пишет Science Alert.



Известно, что ранее ученые ограничивали атмосферу 200 тысячами километров. Однако совершенно другие данные предоставил измеритель анизотропии солнечного света SWAN, установленный на SOHO.



С его помощью удалось установить, что протяженная экзосфера Земли, состоящая из атомов водорода, простирается на 630 тыс. км.



В итоге оказалось, что атмосфера Земли полностью охватывает Луну, которая расположена от планеты на расстоянии в 384 тыс. км.

