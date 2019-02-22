В Украину готовится зайти крупнейшая платежная система Японии

Крупнейшая платежная система Японии и одна из пяти крупнейших платежных систем мира – JCB – может появиться на украинском рынке уже до конца 2019 года.



Об этом в рамках мероприятия "Инфодень. Рынок платежей Украины в 2018 году" сообщила заместитель директора департамента платежных систем и инновационного развития Национального банка Украины Ольга Василева, сообщает корреспондент Укринформа.



"Насколько нам известно, они (JCB – ред.) сейчас ищут расчетный банк-партнер в Украине и готовятся к подаче документов. Планируют до конца года выходить на рынок Украины", - сказала Василева.



Как сообщал Укринформ, в конце прошлого года JCB заявила о заинтересованности в выходе на украинский рынок и намерении подать регулятору соответствующий пакет документов в ближайшее время.



Согласно данным международной платежной системы JCB, по состоянию на конец 2017 года держателями карт JCB были 117 млн клиентов; общий годовой объем транзакций платежной системы JCB составил 281 млрд долларов. На сегодняшний день платежные карты JCB обслуживаются в 190 странах мира. Эмиссия платежных карт JCB осуществляется в 23 странах мира.

