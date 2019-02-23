Кличко похвастался "ростом смертности" в Киеве

Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу Виталий Кличко оговорился в эфире канала NewsOne, комментируя показатели смертности в больницах. "Если раньше погибал каждый шестой человек, попавший в отделение интенсивной терапии, то теперь только каждый второй. Это очень важно – мы поднимаем уровень, мы спасаем жизни", - заявил Кличко.



Отрывок эфира опубликовала на своей странице в Facebook журналистка Татьяна Высоцкая.



В конце января мэр украинской столицы также повесили пользователей соцсетей во время своего выступления на форуме в Давосе. Кличко достаточно долго пытался произнести слово digitalization (цифровизация), чем рассмешил даже сидящего рядом брата Владимира.







