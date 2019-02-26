Уникальная терапия обещает вернуть зрение с помощью генов

Жительница Оксфорда стала первым человеком в мире, который опробовал на себе генную терапию для остановки потери зрения. Как отмечает BBC, ученые ввели в тело пациентки искусственный ген, дабы предотвратить смерть клеток сетчатки.



Это первая терапия, нацеленная на генетическую основу возрастной макулярной дегенерации. Макула - части сетчатки, отвечающая за центральное поле зрения и видимость точных деталей. При возрастной дегенерации клетки сетчатки начинают умирать, и их запас не возобновляется.



По словам исследователей, инъекция делается на раннем этапе развития дегенерации в заднюю часть глаза. С ней в тело поступает безвредный вирус с синтетическим геном. Вирус заражает клетки сетчатки и высвобождает "начинку" - ген.



Наличие внедренного гена позволяет организму самостоятельно произвести белок, тормозящий смерть клеток. Пока говорить о результатах испытания терапии рано. Сейчас ученые наблюдают за состоянием пациентки.

