Порошенко: Украина должна не позднее 2023г подать заявку на членство в ЕС и получить ПДЧ в НАТО

Стратегическая цель Украины - не позднее 2023г подать заявку на членство в Евросоюзе и получить План действий по членству в НАТО, напоминает президент Украины Петр Порошенко.



"Ставлю перед собой и перед всем государством стратегическую цель: не позднее 2023г подать заявку на членство в Евросоюзе и получить План действий по членству в НАТО", - сказал П.Порошенко на молодежном форуме "Мнение молодежи важно. Перспективы вступления в НАТО и ЕС" в понедельник в Переяслав-Хмельницком Киевской области.



Он подчеркнул, что речь идет не о формальных жестах, а о такой степени партнерства и взаимодействия, когда амбиции Украины получат шансы быть реализованными.



"Достичь этого непросто, но это необходимо, значит - возможно. Украина еще никогда не была так близка к Евросоюзу, как сегодня", - подчеркнул президент.



По словам П.Порошенко, Украина сегодня самая свободная страна среди всех бывших советских республик, с самым высоким уровнем демократии и свободы, в то время, как "в соседней России можно получить уголовный приговор только за "неправильный" лайк в "Фейсбуке".



Глава государства отметил, что молодым людям повезло родиться и вырасти в свободной демократической стране, "где не нужно постоянно оглядываться и следить за своими словами и даже мыслями".

