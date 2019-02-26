Парубий призвал депутатов не дискредитировать президентские выборы

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий призвал парламентариев не дискредитировать предстоящие президентские выборы перед обществом и международным сообществом.



Об этом он заявил во время заседания Согласительного совета в понедельник, сообщает корреспондент Укринформа.



«Сегодня, я чувствую, мы настолько заранее дискредитируем эти предстоящие выборы... Дискредитируем их перед международным сообществом, перед украинским обществом, мы заранее закладываем бомбу замедленного действия под украинской властью. Коллеги, надо немножко остановиться в эмоциях. Я призываю всех к тому, что государственная позиция, которая все время была для нашего парламента ключевой, чтобы она была прерогативой, а не желание победить на выборах», - сказал спикер.



В то же время Председатель ВР напомнил, что 5 лет назад, когда в Украине проходили выборы Президента в условиях российской агрессии, Верховная Рада работала над тем, чтобы они состоялись максимально легитимно.



