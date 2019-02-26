Порошенко мечтает стать депутатом Европарламента

Порошенко мечтает стать депутатом Европарламента

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что мечтает стать депутатом Европейского парламента после завершения каденции на посту главы государства.

"Когда меня спрашивают, кем я хочу работать… уже после президентской каденции, я говорю: для меня есть одна достойная работа, о которой я мечтаю – быть депутатом Европейского парламента", - сказал П.Порошенко на молодежном форуме "Мнение молодежи важно. Перспективы вступления в НАТО и ЕС" в понедельник в г.Переяслав-Хмельницкий Киевской области.