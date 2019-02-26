Порошенко мечтает стать депутатом Европарламента

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что мечтает стать депутатом Европейского парламента после завершения каденции на посту главы государства.



"Когда меня спрашивают, кем я хочу работать… уже после президентской каденции, я говорю: для меня есть одна достойная работа, о которой я мечтаю – быть депутатом Европейского парламента", - сказал П.Порошенко на молодежном форуме "Мнение молодежи важно. Перспективы вступления в НАТО и ЕС" в понедельник в г.Переяслав-Хмельницкий Киевской области.

