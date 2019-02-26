Госбюджет получил 13,5 млрд от растаможки "евроблях"

За период растаможки автомобилей с иностранной регистрацией по льготной ставке 0,5 акцизного сбора таможни оформили более 218 тысяч "евроблях". Об этом в понедельник, 25 февраля, сообщает пресс-служба ГФС.



Отмечается, что из них почти 140 тысяч - авто с иностранной регистрацией, которые были ввезены на таможенную территорию Украины с 1 января 2015 года до вступления в силу новых правил. За их оформление оплачено более 8,65 млрд грн, из которых почти 4,3 млрд грн - акцизный налог, 2,5 млрд грн - НДС и 0,772 млрд грн - пошлина.



Из этого количества 121,4 тысяч - это те автомобили, которые находились в Украине с нарушением требований Таможенного кодекса Украины. За них владельцы добровольно оплатили 1,031 млрд грн (8500 за каждое авто).



Остальные авто (78 тысяч) заехали на территорию Украины после вступления в силу законов (25 ноября 2018 года) были растаможены до 22 февраля.



Больше всего автомобилей оформили Киевская городская таможня - 24,1 тыс. автомобилей, Волынская - 15,4 тыс., Закарпатская - 12,1 тыс., Львовская - 11,2 тыс., Черновицкая - 10,7 тыс. автомобилей.



Напомним, 22 февраля завершился льготный период применения ставки акцизного налога (коэффициент 0,5) для таможенного оформления "евроблях". После этой даты владельцы таких авто будут платить акцизный налог по полной ставке.

