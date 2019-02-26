Эксперты назвали самые здоровые страны мира
Испания признана самой здоровой страной в мире. В рейтинге ей удалось обойти Италию. Об этом пишет Bloomberg.
Такая информация значится в рейтинге "Индекс самых здоровых стран", составленном изданием.
В него вошли 169 стран, которые были оценены в соответствии с факторами, влияющими на общее состояние здоровья.
Известно, что Испания заняла шестое место в предыдущем рейтинге, опубликованном в 2017 году. Таким образом, ей удалось преодолеть сразу пять позиций.
Далее в рейтинге идут Исландия, Япония, Швейцария, Швеция, Австралия, Сингапур, а также Норвегия и Израиль.
Украина оказалась в числе стран с довольно низким уровнем "здоровья", наряду с соседними Россией и Беларусью.
Источник: Корреспондент
25.02 16:07