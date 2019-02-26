Выход Великобритании из ЕС захотели отложить

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй планирует отложить выход страны из Евросоюза (Brexit) на два месяца. Об этом стало известно The Telegraph.



Как передает газета, глава британского правительства намерена отложить голосование по соглашению о выходе на две недели —

до 12 марта 2019 года. В случае, если соглашение не будет одобрено, ЕС попросят об отсрочке.



В то же время The Guardian пишет, что Брюссель намерен отсрочить Brexit до 2021 года. Это связано с опасениями в Евросоюзе по поводу одобрения плана Мэй о выходе в британском парламенте. Отсрочка позволила бы ЕС и Великобритании на правах члена союза разработать новый план по дальнейшему сотрудничеству.

