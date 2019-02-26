Сыро и умеренно тепло будет в Украине в ближайшие дни

В ближайшие сутки, 26 февраля, погоду большей части территории Украины будет определять влажная и умеренно-теплая воздушная масса, перемещающаяся с Балтики, сообщает Укргидрометцентр в понедельник. Ночью в восточных областях, днем на большей части территории страны небольшой дождь с мокрым снегом. На дорогах большинства областей местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, в западной части местами порывы 15-20 м/с.



Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза; днем 0-5° тепла, в западных областях до 7° тепла; в Карпатах ночью 3-8° мороза , днем около 0°.



В Киеве - ночью без осадков, днём небольшой дождь с мокрым снегом. Ветер северо-западный, 7-12 м/с . Температура ночью около 0°, днем 1-3° тепла.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 26 февраля самая высокая температура днем была 17,3 в 1990г., самая низкая ночью -19,5 в 1898г.



На 27 февраля синоптики прогнозируют в Украине без существенных осадков, лишь ночью в Карпатском регионе небольшой снег. Ветер северный, северо-западный, 7-12 м/с.



Температура ночью от 5° мороза до 1° тепла, днем 0-5° тепла; в Карпатах ночью 3-8° мороза, днем 1-6° мороза.



В Киеве - без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 1-3° тепла.

