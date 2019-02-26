Казначей Ватикана признан виновным в сексуальном насилии над детьми

Суд Мельбурна признал виновным казначея Ватикана и самого высокопоставленного священника Австралии, 77-летнего кардинала Джорджа Пелла виновным в пяти случаях сексуального насилия над 13-летними мальчиками. Об этом сообщает SBS во вторник, 26 февраля.



Отмечается, что решение было принято еще 11 декабря, но оно не могло быть ранее озвучено по юридическим причинам. Вынесение окончательного приговора ожидается на следующей неделе, однако уже в среду кардинал может быть отправлен под арест. Сам Пелл вину не признает.



Судья Питер Крид отказал в освобождении под залог кардиналу и Пелл будет взят под стражу 27 февраля, сразу после завершения последних слушаний в суде.



В декабре 2018 года суд присяжных в Мельбурне счел Джорджа Пелла виновным по пяти пунктам обвинения, включавшим четыре случая непристойного поведения с детьми и один случай сексуального насилия в отношении ребенка, не достигшего 16 лет.



Доказано, что в 1996 году его жертвами стали два 13-летних мальчика, учащихся колледжа Святого Кевина. Однако вердикт присяжных по данному делу был засекречен специальным решением суда для обеспечения должной защиты свидетелей по делу.



До 2014 года Пелл был архиепископом Мельбурна и Сиднея, после чего его призвали на службу в Ватикан, где стал главой секретариата по делам экономики Святого престола. В 2016 году он впервые столкнулся с обвинениями в насильственном поведении в отношении детей, однако не смог приехать в Австралию для того, чтобы дать объяснения полиции, из-за проблем со здоровьем. В июне 2017 года кардинал взял бессрочный отпуск в Ватикане и добровольно вернулся в Австралию, чтобы выступить в суде и доказать свою невиновность.

