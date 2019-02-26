Украина стала рассадником неонацизма

После того как в 27-летнем жителе Бергена опознали одного из крупнейших вербовщиков западных праворадикалов на войну на востоке Украины, полк «Азов» снова у всех на устах. Бергенец в прошлом сотрудничал с «Вигрид»* и хвалил террориста Андерса Беринга Брейвика.

Впервые на базе под Мариуполем я побывал в январе 2015 года. Всего за семь месяцев до этого украинский черноморский порт удалось отвоевать после нескольких недель оккупации. Окруженный блокпостами и регулярно обстреливаемый с российской стороны Мариуполь напоминал осажденную крепость.



Полк, в то время еще имевший статус батальона, размещался в недвижимости, ранее принадлежавшей президенту Виктору Януковичу. На воротах красовались символы, которые четко ассоциируются с крайне правыми: так называемый волчий крюк (перевернутая буква N с дополнительной поперечиной) и «черное солнце». Оба знака широко распространены среди украинских неонацистов. Дежурный объяснил мне, что это древние украинские символы, которые свидетельствуют о тысячелетней связи с древней Индией.



Внутри, в штабе батальона, висели детские рисунки с флагами, танками и государственной символикой во славу «героям».



Откровенные правые радикалы



Полк «Азов» — одно из добровольческих подразделений, которые появились весной 2014 года в ответ на российскую аннексию Крыма и боевые действия пророссийских сепаратистов на Юго-восточной Украине. В первые, наиболее критические месяцы эти подразделения сыграли особенно важную роль. Украинские войска тогда были в плачевном состоянии: не хватало оружия и боевого опыта, а российская агрессия всех застала врасплох.



Подразделения содержались за счет частных пожертвований, а солдат вербовали среди бывших активистов Евромайдана, беженцев из районов, перешедших под контроль сепаратистов, и, что немаловажно, патриотически настроенных футбольных хулиганов, так называемых ультрас.



Некоторые вышли из политических организаций откровенно националистического толка. Так, батальон «Азов» уходит корнями в Социал-националистическую ассамблею — организацию неприкрыто расистскую, антидемократическую и антисемитскую.



В отличие от большинства собравшихся на киевском Майдане зимой 2013-2014 годов с мечтой стать частью Европы, добровольцы «Азова» к современной Европе относятся ничуть не менее критически, чем к России, объяснил мне их представитель в 2015 году.



«У нынешней Европы проблемы на уровне цивилизации. Мультикультурализм рушит все традиции, в которых Европа некогда черпала свою силу. Что Украине по силам, так это вернуть Европе все эти традиции и нравственные идеалы — например, семейные ценности», — сообщил он мне.



В 2015 году «Азов» наряду с другими добровольческими подразделениями вошел в состав Национальной гвардии Украины и стал подчиняться министерству внутренних дел. В отличие от января 2015 года, солдаты «Азова» больше не воюют на передовой. Хотя еще в январе 2018 у «Азова» имелись собственные базы и тренировочные лагеря.



Добровольцы с востока и запада



В ту первую военную зиму батальон «Азов» прославился благодаря иностранным добровольцам. Среди иностранцев численно выделялись русские — тоже в основном неонацисты.



Учитывая роль российских ультранационалистов в появлении сепаратистских республик на востоке Украины, это может показаться невероятным. Однако участие в «Азове» объясняется тем, что многие считают русских и украинцев братскими народами и надеются, что в России рано или поздно произойдет националистическая революция по образу и подобию украинской.



Приезжали добровольцы и из Европы. Среди них был шведский неонацист Микаель Шилльт (Michael Skillt). Зимой 2015 он служил своего рода координатором. Попадались также французы и итальянцы. В общей сложности их было порядка 15 человек — то есть значительно меньше, чем русских.



Среди них попадались как авантюристы, так и искренне сочувствующие Украине, но подавляющее большинство соблазнились идеологией «Азова». Это откровенно расистское и националистическое воинское формирование не только борется с русскими захватчиками, но и мечтает оказаться на острие новой Европы.



Сеть контактов разрастается



Осенью прошлого года стало известно, что подразделение за несколько лет наработало обширные связи с европейскими и американскими группировками крайне правого толка. По данным ФБР, полк «Азов» тренировал американских «белых националистов», способствуя их радикализации. Его секретарь Елена Семеняка неоднократно ездила в Западную Европу, где встречалась с различными крайне правыми.



Как сообщает сайт «Беллингкэт» (Bellingcat), с американскими правыми экстремистами подразделение сотрудничает по крайней мере с 2015 года. Среди партнеров фигурирует «Дивизия Атомваффен», маргинальная и воинственная группировка, которая отпочковалась от движения «альт-райт» («альтернативные правые») и исповедует нигилистическую форму неонацизма, насаждая экстремизм и насилие ради насилия. Ряд членов группировки осуждены за убийства.



Другой партнер — американское движение «Будем выше», отметившееся актами насилия в Калифорнии. Его лидер Ричард Рандо (Richard Rundo) побывал в Киеве в апреле 2018 года, гостил в «Азове» и даже принял участие в конкурсе смешанных единоборств.



По данным «Беллингкэт» и «Фильтер Нюхетер» (Filter Nyheter), бергенец Юаким Фурухольм (Joachim Furuholm) вербовал и тренировал для «Азова» добровольцев. Ранее Фурухольм был членом организации «Вигрид» и хвалебно отзывался об Андерсе Брейвике. В одном американском подкасте он заявил, что война на Украине — лучший способ обзавестись боевым опытом для будущего фашистского переворота.



Нет поддержки масс



В отличие от зарубежья, у себя на родине «Азов» наиболее известен по боевым действиям. И хотя отдельные члены организации прошли в парламент от других партий, народная поддержка правых и крайне правых невелика: на парламентских выборах 2014 года они набрали порядка 7% голосов. Некоторые избиратели отдали предпочтение праворадикальной партии «Свобода», однако ожидается, что ее поддержка на грядущих выборах сократится.



«Азов» и подобные группировки стали для украинских властей обузой — отчасти из-за российской пропаганды, которая начиная с 2014 года рисует Украину рассадником неонацизма.



Не помог делу и президент Петр Порошенко, который фотографировался с членом «Азова» белорусом Сергеем Коротких и лично вмешался, чтобы тому предоставили украинское гражданство. Возможно, отчасти поэтому «Азов» в последнее время оказался не у дел и в боевых действиях участия больше не принимает.



Ничуть не стесняется «Азова» и министр внутренних дел Арсен Аваков. У него с «Азовом» тесные связи, и члены подразделения по его наводке угрожали расправой оппозиционным СМИ.



Недавние разоблачения лишний раз доказывают, насколько Украине нужны дальнейшие реформы. Ситуация остается запутанной, и это касается нас всех.



*«Вигрид» — радикальная неоязыческая организация неонацистского толка. Вигрид — поле битвы, где развернется Рагнарёк, гибель богов в скандинавской мифологии.



Источник: Fri Tanke



