Рейтинг Оскара на ТВ вырос впервые за четыре года

Телевизионный рейтинг награждения киноакадемии Оскар выросло впервые с 2014 года. Об этом сообщает Bloomberg.



Церемонию 2019 года посмотрело на 12% зрителей больше по сравнению с показателями 2018 года. Годом ранее этот показатель составил 26,5 млн телезрителей тогда, как в 2019 это число выросло до 29,6 млн человек.



Это первое увлечение количества зрителей Оскара начиная с 2014 года.



Также отмечается, что из-за отсутствия ведущего, церемония 2019 года была короче на 41 минуту по сравнению с прошлогодней. Трансляция продлилась 3 часа 13 минут.



Награду Оскар за лучший фильм в 2019 году получила Зеленая книга. Также сообщалось, что триумфатор Оскара упал со сцены с наградой.

