Авиакомпаниям хотят снизить плату за обслуживание в "Борисполе"

Мининфраструктуры предлагает переписать плату за аэронавигационное обслуживание для украинских и иностранных авиакомпаний, чтобы завлечь в Украину еще больше перевозчиков. Проект соответствующего приказа чиновники обнародовали на своем сайте 25 февраля, передает UBR.ua.



Документ устанавливает новую формулу расчета ставки аэронавигационных сборов, которая в целом позволит снизить затраты авиакомпаний, пользующихся воздушным пространством Украины. Главное изменение – существенное снижение ставок в районе международного аэропорта "Борисполь". Если предложение будет поддержано правительством, главный аэрохаб страны станет самым дешевым в этом смысле районом.



Предполагается, что это приведет к увеличению пользователей украинским воздушным пространством и росту количества рейсов, что в конечном итоге не только не снизит бюджетные поступления, но и увеличит их. По расчетам министерства, в 2019 году мера позволит собрать дополнительно свыше 120 миллионов гривен.



"Давно идут дискуссии о том, что надо восстанавливать интенсивность воздушного движения, ведь если брать довоенный период, то падение оказалось очень серьезным. Сейчас таким способом стараются привлечь новых перевозчиков. "Украэрорух" очень богатая организация, поэтому они себе могут позволить заняться такой "благотворительностью". Хотя перевозки сейчас в целом у нас и так растут очень высокими темпами", - прокомментировал эксперт общественной компании "Евро-Патруль" Вячеслав Коновалов.

