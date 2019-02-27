Суд вынес приговор виновным в ДТП с шестью погибшими в Харькове

Киевский районный суд Харькова приговорил к 10 годам тюрьмы Ирину Зайцеву и Геннадия Дронова, виновных в ДТП в Харькове, в результате которого автомобиль насмерть сбил шесть человек на тротуаре, заявила во вторник пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.



"Киевский районный суд Харькова назначил максимальную меру наказания, предусмотренную действующим законодательством, для обоих участников ДТП 18 октября 2017 – Ирине Зайцевой и Геннадию Дронову - по 10 лет лишения свободы", - написала Сарган в Twitter.



Вместе с тем, во время заседания, которое транслировали украинские телеканалы, судья указал, что Дронов не признал своей вины, суд расценил это как попытку избежать наказания. Кроме того, суд счел достаточными доказательства того, что Зайцева во время ДТП находилась в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Суд лишил Зайцеву права управлять автомобилем сроком на три года.



Внедорожник Lexus, за рулем которого находилась Зайцева, 18 октября 2017 года въехал в группу людей в Харькове, в результате аварии погибли шесть человек, пятеро пострадали. Трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего Lexus отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что Lexus участвовал в гонке по ночному городу.

