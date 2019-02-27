Бойко считает невозможным импичмент Порошенко до выборов

Кандидат в президенты Украины, лидер "Оппозиционной платформы — за жизнь" Юрий Бойко считает, что до президентских выборов процедуру импичмента главы государства Петра Порошенко начать невозможно.



Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во вторник заявила о начале процедуры импичмента Порошенко после обнародованного журналистского расследования о хищениях в армии.



"На уровне закона у нас такого (процедуры импичмента – ред.) нет. У нас очень усложнена эта процедура. Я думаю, что до выборов президента ничего не будет. Будут просто заявления, обвинения", - заявил Бойко в ходе общения с журналистами, которое транслировал телеканал "112 Украина".



Команда журналистских расследований Bihus.info накануне опубликовала материал, где раскрыла схему масштабных хищений в оборонном комплексе, к которой якобы причастны должностные лица, приближенные к Порошенко. В материале утверждается, что сын первого замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского Игорь, его друг и бизнес-партнер Виталий Жуков, а также Андрей Рогоза с 2016 года продавали украинским оборонным предприятиям запчасти для военной техники с наценкой до 300%. Товар они якобы завозили с территории РФ контрабандным путем или же покупали на складах воинских частей на Украине. Журналисты утверждают, что таким образом было получено от "Укрооборонпрома" не менее 250 миллионов гривен (более 9 миллионов долларов).



По конституции, импичмент может быть объявлен президенту, если он совершил госизмену или другое преступление. Процедура предполагает создание в Раде временной следственной комиссии, выводы которой рассматриваются на заседании парламента. По заключению этой комиссии Рада сначала 226 голосами принимает решение о выдвижении обвинений президенту, а затем 300 голосами принимает решение об импичменте, перед этим получив заключение Конституционного суда о законности проведенной процедуры импичмента и заключение Верховного суда о том, что президент действительно совершил преступление.



На Украине 31 марта пройдут президентские выборы. На пост президента Украины претендуют рекордное за всю историю число кандидатов — 44. Лидером президентского рейтинга, согласно данным соцопросов, на протяжении последних месяцев была глава партии "Батькивщина" Тимошенко, однако в январе шоумен Владимир Зеленский обошел ее в президентской гонке и удерживает первое место. Рейтинг Порошенко, по данным опросов, составляет более 14%.

